İranlı oyuncu Shailin Asadollahi, İstanbul'da gözaltına alındı

İranlı oyuncu Shailin Asadollahi, dün (23 Kasım) İstanbul'da gözaltına alındı. Silivri Geri Gönderme Merkezinde (GGM) tutulan oyuncunun İran'a sınır dışı edilmesi tehlikesi bulunuyor.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Asadollahi, aynı zamanda Farsça-Türkçe tercümanlık yapıyor. Ankara Film Festivali'nde ve İstanbul Sinematek’te düzenlenen etkinliklerde birçok sinemacının tercümanlığını üstlendi.

Asadollahi, gözaltına alındığını Instagram hesabından paylaştığı bir gönderiyle (story) duyurdu.

'TUTUKLANMAMAK İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİ'

Asadollahi, paylaştığı kısa videoda daha önce tartıştığı ve şikâyetçi olduğu birinin, kendisinden şikâyetçi olduğu için gözaltına alındığını söyledi. Oyuncu, Türkiye'de bir yandan eğitimine devam ettiğini (öğrenci olduğunu) ve gözaltına alındığı için çok üzgün olduğunu belirtti.

Asadollahi ayrıca serbest bırakılması için dayanışma talebinde bulundu.

Konuyla ilgili bianet’ten Tuğçe Yılmaz'a konuşan İranlı yönetmen, senarist, oyuncu ve yazar Mania Akbari, oyuncunun İran’da tutuklanmamak için Türkiye’ye geldiğini ve şimdi de İran’a sınır dışı edilme tehlikesi olduğunu söyledi.

Akbari, “Yardımınıza çok ihtiyacımız var, lütfen Shailin’e yardım edin” dedi.

'YARDIM İSTİYORUZ'

Asadollahi'nin gözaltına alınmasıyla ilgili oyuncunun arkadaşlarının İranlı yönetmen, senarist ve oyuncu Mania Akbari’ye ilettikleri mesaj şöyle:

“Arkadaşlarımızdan yardım istiyoruz. Bugün, İran'ın Tahran şehrindeki Evin Cezaevi'nde bulunan siyasi mahkûm Anisha Asadollahi'nin kız kardeşi Shailin Asadollahi, Türk polisi tarafından gözaltına alındı ve İran'a sınır dışı edilmesi planlanıyor.

“Shailin Asadollahi'nin hayatı tehlikede, çünkü siyasi bir aileden geliyor ve kardeşi Ali Asadollahi ile Anisha Asadollahi de Evin Cezaevi'nde bulunan iki siyasi aktivist. Shailin Asadollahi'nin İran'a sınır dışı edilmesi durumunda hayatı tehlikeye girebilir. Türkiye'deki arkadaşlardan Shailene Asadollahi'nin sınır dışı edilmesini engellemek için yardım istiyoruz.”

KIZ KARDEŞİ EVİN CEZAEVİ'NDE

PEN International, Temmuz 2023’te Shailin Asadollahi'nin Tahran’daki Evin Cezaevi'nde tutulan kız kardeşi Anisha Asadollahi'yle ilgili bir açıklama yayımlamıştı.

PEN, İran İslam Cumhuriyeti Dini Lideri Ayetullah Ali Hüseyni Hamaney'e hitaben yazdığı açık mektupta, 9 Mayıs 2022 tarihinde iki Fransa vatandaşı Cécile Kohler ve Jacques Paris'e tercümanlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan ve birkaç gün sonra tutuklanan Anisha Asadollahi ve Keyvan Mohtadi'nin derhal ve koşulsuz olarak serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu.