Van Gölü’nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

Van Büyükşehir Belediyesi'nin Van Gölü’nün korunmasına yönelik başlattığı çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede geçen yıl gölde başlayan 1. etap dip çamuru ve balçık çalışması tamamlanırken, 2 ve 3. etaplarda da çalışmalar yoğun bir şekilde sürdürülüyor.

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Van Gölü’nden 1 milyon metreküp dip çamuru çıkarıldı

Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığının koordinasyonunda uzun süredir titizlikle sürdürülen temizlik çalışmasında bugüne kadar yaklaşık 1 milyon metreküp balçık ve dip çamuru temizliği yapıldı.
Tuşba ilçesi İskele Mahallesi sahil kısmında başlatılan 1. etaptaki çalışmalar tamamlanırken, Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve İskele 15 Temmuz Parkı arasındaki 2. etap ile İpekyolu ilçesi Yaşar Kemal Parkı sahil kısmındaki 3. etapta ise çalışmalar devam ediyor.

75 iş makinesi ve 80 personel ile yapılan çalışmalarla gölün 14 kilometrelik sahil bandında 2 milyon 700 bin metreküp dip çamuru çıkartılacak. Projede, şu ana kadar 1 milyon metreküp dip çamuru ve balçık çıkarıldı.

Temizlik çalışmalarının tamamlandığı noktalarda vatandaşlar sahil kenarında rahatça oturabiliyor.

Kaynak: İHA

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