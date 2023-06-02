İstanbul'da operasyon: 50 gözaltı

İstanbul merkezli 11 ilde dolandırıcılık örgütüne yönelik operasyonda 50 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da operasyon: 50 gözaltı

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde çalışma yürüten İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir holding ile bağlı şirketlere komisyon ve prim adı altında haksız kazanç sağlanarak sisteme çok sayıda üye kazandıran kişilere ödül törenleriyle lüks araçlar verildiğini belirledi.

Ekipler, sistemde üst kademede olan kişilerin yüksek meblağlarda haksız kazançlar sağladığını da tespit etti.

Yöntemin, Ticaret Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından hazırlanan raporlarda yasaklanan "piramit sistemi" olduğunu saptayan ekipler, şirketin tek sahibi Süleyman Aydın'ın da intihar etmesinden sonra sistemde aksaklıklar oluşmaya başladığını ortaya çıkardı.

Çalışmalarını tamamlayan ekipler, örgüte üye kazandıran ve 2021 yılı itibarıyla 58 milyon 500 bin lira haksız kazanç sağlayan şüphelilerin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda suç işlemek amacı ile örgüt kurma, yönetmek veya üye olmak, nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla gözaltına alınan 50 şüpheli emniyete götürüldü.

Adreslerinde bulunmayan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA

Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme Yastığın altına konunca etkisi inanılmaz... Üstelik mutfaktaki en ucuz malzeme
AFAD'dan Sivas için deprem uyarısı: 'Fay hatları yıllardır suskun' AFAD'dan o il için deprem uyarısı: 'Fay hatları yıllardır suskun'
Lokanta usulü orman kebabı yaparken bilmeniz gereken tüyo! Asla erime olmuyor Lokanta usulü orman kebabı yaparken bilmeniz gereken tüyo! Asla erime olmuyor
Atatürk'ün mirası tarikata teslim: Kızılay'a Menzil kancası Kızılay'a Menzil kancası
ÇOK OKUNANLAR
Gördüğünüz yerde uzaklaşın: İlişkide en zor burçlar belli oldu İlişkide en zor burçlar belli oldu
İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz' İslam Memiş 'iki önemli kuralımız devam ediyor' dedi: 'Bu hamleyi yapmayan kazanamaz'
Onlar doğuştan zeki: IQ'su en yüksek 5 burç belli oldu IQ'su en yüksek 5 burç belli oldu
Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç Onlarla baş etmek imkansız... Zodyak kuşağındaki en güçlü 4 burç
Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücret için duyulmamış rakam Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor: Asgari ücret için duyulmamış rakam