2 dev gemi İstanbul’a demirledi

Yaz sezonunun gelmesi ile birlikte cruise gemileri rotalarını İstanbul’a çevirdi. Galataport’a demirleyen iki dev gemi, büyüklüğüyle görenlerin dikkatini çekti.

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2 dev gemi İstanbul’a demirledi

Türkiye’nin turizmde dünyaya açılan kapıları kruvaziyer limanları yaz sezonunun gelmesiyle birlikte hareketlenmeye başladı. İstanbul Galataport’a demirleyen MSC Splendida ve MS Europa2 isimli 2 dev gemi, boyutlarıyla yüzen şehirleri andırıyor. Havadan görüntülenen dev gemilerin, aynı kareye giren bir çok apartmandan daha yüksek olduğu görülüyor.

333 metre uzunluğa, 33 metre genişliğe ve 66 metre yükseklikte olan MSC Splendida, 3 bin 900 yolcu kapasitesine sahip ve dev gemide bin 300 mürettebat hizmet veriyor. MS Europa2 ise 225 metre uzunluğa, 26 metre yüksekliğe ve 30 metre genişliğe sahip. Sinemaları, tiyatro salonlarını, farklı restoranları yüzme havuzları, tenis kortları bulunan dev gemilerde bir çok sosyal aktivite yapma imkanı bulunabiliyor.

Öte yandan 2023 yaz sezonu ve sonbaharda İstanbul hareketli seferlerini gerçekleştirecek olan MSC Splendida, 13 Ekim’e kadar farklı programlarıyla 19 kez İstanbul’u ziyaret edecek.

Kaynak: İHA

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