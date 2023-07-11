Valilik duyurdu: Sinop'ta 30 Eylül’e kadar yasak!

Sinop Valiliği, 30 Eylül 2023 tarihine kadar belirlenen alanlar hariç il genelinde ormanlara girişleri yasakladı.

Son Güncelleme:
Valilik duyurdu: Sinop'ta 30 Eylül’e kadar yasak!

Sinop ili genelinde ormanlara girişler 30 Eylül’e kadar yasaklandı.

Yasak kararına ilişkin Sinop Valiliği tarafından yayımlanan genelgede şu ifadelere yer verildi:

"Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte bölgemizde sıcaklık değerlerinin artacağı, buna bağlı olarak oluşabilecek olağanüstü hava durumları nedeniyle ilimizde orman yangınlarının ortaya çıkabileceği değerlendirilerek, ülkemiz ve milletimiz için paha biçilemez değere haiz olan ormanlarımızı yangına karşı korumak amacıyla aşağıdaki kararlar alınmıştır. Orman Yangınlarıyla mücadele kapsamında Sinop İl Sınırları içerisinde yetkili kurumlarca belirlenmiş tescilli piknik ve mesire alanları dışında ormanlık alanlara girişler 15- Temmuz 2023 - 30 Eylül 2023 tarihleri arasında yasaklanmıştır. Bu karar Sinop İl Sınırları içerisindeki tüm ormanlık alanlarda uygulanır. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır."

Valilik duyurdu: Sinop'ta 30 Eylül’e kadar yasak! - Resim : 1

Kaynak: Gerçek Gündem

Etiketler
Sinop
Son Güncelleme:
Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor Toz haline getirip bir tutamını saksı dibine ekleyiniz; Çiçeği hemen coşturup canlandırıyor
AB sevdası yeniden alevlendi: Türkiye, tam üyelik için 6 kriterde yeni adımlar atacak Türkiye, tam üyelik için 6 kriterde yeni adımlar atacak
Gezi tutuklusu Osman Kavala'dan Yargıtay Başsavcılığı'nın tebliğnamesine tepki: 'Daha vahim iftiralar içermektedir...' Osman Kavala'dan Yargıtay Başsavcılığı'nın Gezi tebliğnamesine tepki
Dibine ekleyin... Çiçekleri canlandıracak.. Küsen çiçeği yeniden coşturacak Dibine ekleyin... Çiçekleri canlandıracak.. Küsen çiçeği yeniden coşturacak
ÇOK OKUNANLAR
En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin En sadık burçlar belli oldu: Aldatılmak istemiyorsanız sevgilinizi bu burçlardan seçin
Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı Özkan Uğur'un son anlarını, ölüm haberini veren doktoru anlattı: Yazdıkları herkesi ağlattı
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı! Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'in Galatasaraylı aşkı!
İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform İşte Netflix, Disney Plus ve Amazon'a alternatif 7 ücretsiz platform
Mustafa Sandal'ın rapçi Uzi'ye yanıtı gündem oldu: 'Cevap vermeme gerek kalmamış...' Mustafa Sandal'ın rapçi Uzi'ye yanıtı gündem oldu: 'Cevap vermeme gerek kalmamış...'