AB sevdası yeniden alevlendi: Türkiye, tam üyelik için 6 kriterde yeni adımlar atacak

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik sevdası yeniden hararetlenirken, dünkü Türkiye, İsveç ve NATO arasında yapılan görüşmede sesli şekilde dillendirilmeye başlandı.

İsveç'in, Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi dahil Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine aktif destek vereceği bildirildi.

Bu gelişmeler ışığında Türkiye’nin önümüzdeki günlerde 6 AB kriteri için adımlar atmaya başlayacağı bildirildi.

Türkiye gazetesinden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Türkiye, AB'ye tam üyelik süreci ve vize serbestisi için gerekli olan 72 kriterden geriye kalan 6 kriter konusunda önümüzdeki günlerde yeni adımlar atacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seçimlerden sonra Türkiye'nin AB üyelik sürecinin canlandırılması ve Reform Eylem Grubunun yeniden hayata geçirilmesi konusunda bir brifing verildiği öğrenildi.

RESMEN DÜĞMEYE BASILDI

Türkiye, AB'den gelecek mesajlara göre önümüzdeki günlerde AB üyeliği ve vize serbestisi konusunda gerekli olan kriterler için yeni adım atacak. Edinilen bilgilere göre ayrıca, 4 yıldır âdeta dondurulmuş olan Türkiye'nin AB üyelik sürecini canlandırmak istediklerine yönelik açıklaması ile birlikte ilgili bakanlar, AB reform grubu toplantılarını yeniden başlatmak için düğmeye bastı.

Son olarak 2019 yılında yapılan AB Reform Eylem Grubu'nun (REG) ilgili bakanların katılımı ile önümüzdeki süreçte yeniden toplantılara başlayacağı belirtildi. Bu konuda Cumhurbaşkanına verilen brifingde de Türkiye'nin AB üyelik süreci ve vize serbestisi için gerekli olan 72 kriterden geriye kalan 6 kriter konusunda atılacak adımlar değerlendirdi. REG toplantıları Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, Hazine ve Maliye Bakanı ile İçişleri Bakanı'nın yanı sıra TBMM'deki bazı komisyon başkanları ve ilgili kurumların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştiriliyor.

SON TOPLANTIYA ERDOĞAN BAŞKANLIK ETMİŞTİ

REG'in 2019'daki son toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlık etmişti. Türkiye, AB süreci için bugüne kadar 72 kriterden 6'sı hariç tamamını yerine getirmiş durumda. Vize serbestisi ve tam üyelik sürecinde AB, 'Terörle mücadele mevzuatında değişiklik, Yolsuzluğa Karşı Devletler Grubu'nun (GRECO) tavsiyeleri doğrultusunda yolsuzlukla mücadele için yeni düzenlemeler, AB üyesi ülkeler ile adli yardımlaşma ve suçluların iadesi, Europol ile iş birliği, Kişisel verilerin korunması konusunda AB standartlarında değişiklik yapılması ve ikili geri kabul protokollerinin uygulanmasında AB'nin gündeme getirdiği problemlerin giderilmesi' kriterlerinin de yerine getirilmesini istiyor. Türkiye, bu başlıklarda hangi adımların atılabileceğini, neler yapılabileceğini önümüzdeki günlerde yeniden başlatılması planlanan REG toplantılarında masaya yatıracak. Özellikle terörün tanımının değiştirilmesi, AİHM ve AB standartlarında, ifade, toplanma ve örgütlenme özgürlüğü başlıklarında daha esnek uygulamalara konu olacak yasal düzenlemelerin kısa vadede yapılabileceği ifade ediliyor.