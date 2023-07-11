Gezi tutuklusu Osman Kavala'dan Yargıtay Başsavcılığı'nın tebliğnamesine tepki: 'Daha vahim iftiralar içermektedir...'

Osman Kavala, Yargıtay Başsavcılığı'nın yayınladığı tebliğnameye tepki gösterdi. Kavala, “Yargıtay Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu tebliğname daha vahim iftiralar içermektedir, hukuk ilkeleri daha açık bir biçimde çiğnenmiştir” dedi.

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Gezi tutuklusu Osman Kavala'dan Yargıtay Başsavcılığı'nın tebliğnamesine tepki: 'Daha vahim iftiralar içermektedir...'

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, yargılama sürecinde yaşananlarla yalnızca Türkiye'de değil, uluslararası kamuoyunda tepki çeken ve hukuk tarihine bir 'skandal' olarak adını yazdıran Gezi davasıyla ilgili tebliğnamesini yayınladı. Savcılığın tebliğnamesine ilişkin Osman Kavala cephesinden açıklama geldi.

14 Mayıs'ta Türkiye İşçi Partisi (TİP) Hatay Milletvekili seçilen Can Atalay’ın yargılamanın durdurulması talebinin reddini isteyen başsavcılık, Mücella Yapıcı dışında tüm sanıkların cezalarının onanmasını talep etti. 

Gezi tutuklusu Osman Kavala, yayınladığı basın açıklamasında Yargıtay Başsavcılığı’nın tebliğnamesine tepki gösterdi. Kavala, açıklamasında “Yargıtay Başsavcılığı’nın hazırlamış olduğu tebliğname daha vahim iftiralar içermektedir, hukuk ilkeleri daha açık bir biçimde çiğnenmiştir” diyerek şunları söyledi:

Savcılığa göre, suç işlendiğine dair delil yokluğunda dahi, mahkeme, kişinin suç işleme niyeti taşıdığına kanaat getirip mahkumiyet kararı verebilir. AİHM ilke ve kararlarına da tamamen aykırı olan, ceza hukukunda niyet okuma anlayışının, Yargıtay düzeyinde ifade bulması ülkemiz için tehlikeli bir gelişmedir.

Kaynak: Gerçek Gündem

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Osman Kavala Gezi davası Türkiye İşçi Partisi - TİP Can Atalay Mücella Yapıcı
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