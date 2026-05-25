Uzman İsim 'Yeni Fay Keşfettim' Diyerek Uyardı: Asıl Tehlike Savrun Değil, Burasıymış

Adana’nın Saimbeyli ilçesinde meydana gelen 4.9 büyüklüğündeki deprem, bölgede deprem riskine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi. Depremin ardından gözler yeniden uzun süredir tartışılan Savrun Fayı’na çevrilirken, Gazi Üniversitesi Deprem Araştırma Merkezi Kurucu Başkanı Prof. Dr. Süleyman Pampal’dan dikkat çeken açıklamalar geldi. Yıllardır bölgede saha çalışmaları yürüttüğünü belirten Pampal, kamuoyunda sık sık gündeme gelen Savrun Fayı’nın sanıldığı gibi doğrudan aktif bir yapı olmadığını söyledi.

TALİ FAYLARA DİKKAT ÇEKTİ

Savrun Fayı’nın çok parçalı bir sistem olduğunu ifade eden Pampal, kuzey kesiminin 6 Şubat depremleri sırasında kırıldığını, güney bölümününse milyonlarca yıldır ciddi bir hareket üretmediğini dile getirdi. Pampal’a göre bölgede asıl dikkat edilmesi gereken yapı, Savrun’u kesen aktif tali faylar.

Son yıllarda Kozan’ın kuzeyinde meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremleri hatırlatan Pampal, Akçaluşağı ve Bozdoğan Uşağı olarak isimlendirdiği fayların aktif şekilde hareket ettiğini söyledi. Saimbeyli’deki son depremin de Savrun Fayı üzerinde değil, bu tür tali faylardan biri üzerinde meydana geldiğini belirtti.

'GEZİT DAĞI FAYI'

Prof. Dr. Pampal’ın en dikkat çeken açıklamasıysa bölgede yeni tespit edilen bir fay hattıyla ilgili oldu. 'Gezit Dağı Fayı' adını verdiği yeni yapı üzerinde çalıştıklarını söyleyen Pampal, bu hattın 5 ila 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olabileceğini ifade etti.

Henüz resmi çalışmanın tamamlanmadığını vurgulayan Pampal, "Bir fayın aktif olup olmadığını anlamak için sahaya çıkmak gerekir. Geçen yıl bölgede yaptığımız arazi çalışmalarında bu hattı tespit ettik. Son depremi üreten fay da bu olabilir" dedi.

Kaynak: Hürriyet