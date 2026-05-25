MHP'den Kritik Bayram Kararı, CHP Genel Merkezi'ne Gidecekler

Milliyetçi Hareket Partisi'nin bayramın ikinci günü gerçekleşecek olan bayramlaşma programı netleşti. Toplam 7 parti ile bayramlaşılacağı açıklandı. MHP, Kurban Bayramı'nın 2. günü (28 Mayıs) siyasi partiler arası bayramlaşma programı kapsamında saat 12:10'da CHP Genel Merkez'ini ziyaret edecek.

Kurban Bayramı'na sayılı günler kala siyasi partilerin de bayramlaşma programları netleşmeye başladı.

MHP 7 PARTİ İLE BAYRAMLAŞACAK

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Kurban Bayramı vesilesiyle 28 Mayıs'ta (Bayramın 2. günü) partiler arası bayramlaşma gerçekleştirecek.

MHP, bayramda AK Parti, DSP, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM), Saadet Partisi, Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA), Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve Gelecek Partisi (GP) ile bayramlaşacak.

HEYETLERDE YER ALACAK İSİMLER

Bayramlaşma programlarında kabul heyetinde; MHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zuhal Topçu, Siyaset Ve Liderlik Okulu Koordinatörü ve MYK Üyesi Prof. Dr. Turan Şahin ve MYK üyesi Özmen Alp Giray Erdemir yer alacak.

Ziyaret ekibinde ise, MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, MHP Genel Başkan Başdanışmanı ve MYK üyesi Prof. Dr. Esma Özdaşlı ve MYK üyesi Şahin Kartal yer alacak.

PROGRAMIN DETAYLARI

Ziyaret ve kabul saatleri ise şöyle:

Demokratik Sol Parti 09:00-09:15

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi 09:25-09:40

Adalet ve Kalkınma Partisi 09:50-10:05

Saadet Partisi 11:10-11:25

Demokrasi ve Atılım Partisi 11:30-11:45

Cumhuriyet Halk Partisi 12:10-12:25

Gelecek Partisi 14:45-15:00

Kaynak: Haber Merkezi

