Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı... Ela Rümeysa Cebeci Tutuklandı

Geçtiğimiz günlerde gözaltına alınıp serbest bırakılan Ela Rümeysa Cebeci, bugün savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilerek tutuklandı.

Geçtiğimiz hafta yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınıp ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan spiker Ela Rümeysa Cebeci, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen raporun ardından bugün tekrar adliyeye çağrıldı. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye sevk edilen Cebeci hakkında tutuklama kararı çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Cumhuriyet Başsavcılığımız Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Soruşturma Bürosunca Uyuşturucu Madde temin etme, kullanımını kolaylaştırma ve kullanma suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Ela Rümeysa Cebeci hakkındaki ek deliller doğrultusunda bugün alınan savunması akabinde üzerine atılı uyuşturucu madde kullanımı kolaylaştırmak suçundan sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır" denildi.

'AKLANACAĞIM' DEMİŞTİ

Spiker Ela Rümeysa Cebeci yine aynı soruşturmada tutuklu bulunan eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un uyuşturucu kullanılan bir ortamda çekilen fotoğrafının telefonunda yer aldığına dair iddiayı yalanlamıştı. Cebeci, "Saklayacak hiçbir şeyim yok. İftira aklandığında bunu ilk olarak seyircime ben duyuracağım" ifadelerini kullanmıştı.

