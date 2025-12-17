Şişli'de Yaya Geçidinde Can Pazarı! Acı Haber Geldi: Ölü ve Yaralılar Var
İstanbul Şişli'de ters yöne giren otomobil kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken 6 kişi yaralandı.
Halide Edip Adıvar Mahallesi Darülaceze Caddesi'nde bir otomobil ters yöne girerek ilerledi. Otomobil önce motosiklete ardından kaldırımdaki yayalara çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
Kaynak: DHA
