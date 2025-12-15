Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin Uyuşturucu Testinin Sonucu Çıktı

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un kokain testinin sonucunun pozitif olduğu ortaya çıktı. Spiker Ela RÜmeysa Cebeci’nin de kokain ve esrar testleri pozitif çıktı.

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve “Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” ile suçlanan Eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un, spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin ve Ersoy ile birlikte tutuklanan Mustafa Manaz’ın uyuşturucu testinin sonucu çıktı.

Ersoy’un ve Manaz'ın testinde pozitif çıkan uyuşturucunun kokain olduğu, Cebeci’nin de kokain ve esrar testlerinin pozitif çıktığı öğrenildi.

'KULLANMADIM' DEMİŞTİ

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un emniyet ve savcılık ifadeleri ortaya çıkmıştı. Ersoy ifadesinde, “Hakkımdaki söz konusu ifadeleri ve iddiaları kesinlikle reddediyorum. Hayatımda hiç uyuşturucu madde kullanmadım. Bu iddialar çok çirkindir" demişti.

