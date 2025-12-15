Sevcan Hemşireyi Satırla Öldürmüştü: İstenen Ceza Belli Oldu

Antalya'da kendisi gibi hemşire olan eşi Sevcan Demir Sakman'ı satırla öldüren Halit Can Sakman isimli katilin tutuklu yargılandığı davada savcıi mütalaasını verdi. Sanık için ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası talep edildi.

Sevcan Hemşireyi Satırla Öldürmüştü: İstenen Ceza Belli Oldu
Antalya'nın Kepez ilçesi Gazi Mahallesi'ndeki bir apartmanda, 9 Mart'ta saat 21.30 sıralarında bir kadın cinayeti meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan 2 aylık evli Halit Can (26) ve Sevcan Demir Sakman (26) çifti, öğle saatlerinde iddiaya göre maddi sorunlar nedeniyle tartıştı. Halit Can Sakman, akşam eve geldiğinde kendisine bıçakla saldırdığını öne sürdüğü eşi Sevcan'a satırla vurdu.

Komşuların ihbarı üzerine gelen polis, Sevcan Demir Sakman'ı karnında ve boğazında kesiklerle yerde hareketsiz buldu. Ekiplerin yaptığı kontrolde Sevcan Demir Sakman’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Halit Can Sakman'ın eşini öldürdüğü ve satırı boğazının üzerine bıraktığı tespit edildi.

'EŞİ KASTEN ÖLDÜRME'DEN TUTUKLANDI

Boynunda ve elinde kesikler bulunan Sakman hastaneye götürüldü. Evde yapılan incelemede biri sapı kırık, 2 bıçak bulundu. Adliyeye sevk edilen Halit Can Sakman, 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Ayrıca, Sakman’a bir süre önce kişilik bozukluğu teşhisi konulduğu, psikolojik tedavi gördüğü ve ilaç kullandığı öğrenildi. Sevcan Demir Sakman, memleketi Hatay'da toprağa verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, eşi Sevcan Demir Sakman'ı bıçak ve satırla öldüren tutuklu sanık Halit Can Sakman hakkında, 'Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

AKLİ DENGESİ YERİNDE ÇIKTI

Tutuklu sanık Halit Can Sakman’ın 6’ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılamasına devam edildi. Sanık Sakman’ın, İstanbul Adli Tıp 4’üncü İhtisas Kurulu’nda yapılan muayenede akli dengesinin yerinde, cezai ehliyetinin tam olduğu belirlendi. Halit Can Sakman da “Cezai ehliyet raporuna bir diyeceğim yoktur. Akli dengem yerindedir” dedi.

'GÜN YÜZÜ GÖRMESİN, BAŞKASINA ZARAR VERMESİN'

Maktulün annesi Havva Günay, “Sanığın ağırlaştırılmış müebbet almasını istiyorum. Gün yüzü görmeyerek, başka kimseye zarar vermemesini istiyorum" dedi. Kızının ölümünü hazmedemediğini belirten Güney Demir ise “Sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Duruşma savcısı mütalaada, sanığın birden fazla kesiyle ‘Canavarca hisle eziyet çektirerek’, ‘Eşe ve kadına karşı öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasıyla talep etti.

SANIKTAN 'PİŞMANIM' SAVUNMASI

Savunmasında cinayeti planlamadığını iddia eden sanık Sakman, “Kamerada göründüğü gibi çok yalvardım. Ben aldığım maaşın tamamını Sevcan’a atıyordum. Kendime hiçbir şey alamıyordum. Kendimi çok baskı altında hissediyordum. Bu şekilde olay gelişti. Pişmanım. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" ifadelerini kullandı.

Sanığın savunması sırasında baba Güney Demir ile anne Havva Günay, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Kaynak: DHA

