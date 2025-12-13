'Mehmet Akif Ersoy Soruşturması' Haberinde Adı Geçmişti: İletişim Başkanlığı'nda Üst Düzey İstifa

Bugün "Mehmet Akif Ersoy soruşturması" haberinde adı geçen Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak istifa ettiğini açıkladı.

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'la ilgili Sabah gazetesinde bugün yayımlanan bir haberde adı geçen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Koordinatörü Furkan Torlak istifa etti. Torlak, Ersoy'la çocukluklarından beri arkadaş olduklarını söyledi.

'ERSOY ARKADAŞIMDIR'

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Torlak, "Bugün bazı basın-yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında, adli bir süreçle ilgili yer alan haberde adımın geçtiğini öğrenmiş bulunuyorum. İçeriği ve bağlamı itibarıyla rahatsız edici olan söz konusu haberde, hakkımda herhangi bir suçlama bulunmamasına rağmen ismimin anılması, şahsım adına üzüntü verici bir durumdur. Haberde adı geçen gazeteci Mehmet Akif Ersoy, çoğu kişinin malumu olduğu üzere çocukluğumdan itibaren tanıdığım bir arkadaşımdır. Şahsıma yönelik herhangi bir isnat söz konusu olmamasına rağmen, kişisel olarak hukuka aykırı bir eylem içerisinde bulunmadığımı özellikle vurgulamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

'Mehmet Akif Ersoy Soruşturması' Haberinde Adı Geçmişti: İletişim Başkanlığı'nda Üst Düzey İstifa - Resim : 1

Torlak, açıklamasının devamında da "Bununla birlikte çalıştığım kurumun böyle bir haber bağlamında anılması, kesinlikle isteyeceğim en son şeydir. Devletin ve kurumlarının itibarı, şahısların itibarından üstündür. Bu nedenle görev yaptığım kurumun yıpranmaması adına yürütmekte olduğum görevden istifa etme kararı almış bulunuyorum" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mehmet Akif Ersoy
