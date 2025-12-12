Mahzen Medya Sahibi Tolga Aykut Gözaltına Alındı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma genişliyor. Mehmet Akif Ersoy’un ardından Mahzen Medya’nın sahibi Tolga Aykut da gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve magazin dünyasında yankı uyandıran geniş kapsamlı soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Soruşturma kapsamında Mahzen Medya’nın sahibi Tolga Aykut’un gözaltına alındığı öğrenildi.

Sabah’ın haberine göre, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, savcılık tarafından hazırlanan dosya doğrultusunda Aykut’u adresinde gözaltına aldı. Gözaltı kararının, ünlü isimlere yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonu başta olmak üzere, birbiriyle bağlantılı çeşitli suçlamalar çerçevesinde alındığı belirtildi.

MEHMET AKİT ERSOY’UN TUTUKLANMASININ ARDINDAN GELDİ

Soruşturmada dikkat çeken bir diğer detay ise bu gözaltının, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alınıp tutuklanmasının ardından gelmesi oldu.

Kaynaklar, Tolga Aykut’un da Ersoy’un tutuklanmasına uzanan süreçteki olaylar zinciriyle bağlantılı olabileceği iddialarının soruşturma dosyasında değerlendirildiğini aktarıyor.

TOLGA AYKUT KİMDİR?

TMT Yönetim Kurulu Başkanı olan Tolga Aykut ayrıca Mahzen Media Şirketi'nin CEO'sudur. Aykut, eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un sunduğu 5. Gece programının yapımcısıdır.

Kaynak: Sabah

