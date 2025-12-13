Meclis'teki Cinsel İstismar Skandalında 3 Tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis’te yaşanan cinsel istismar soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan dört kişinin ifadelerinin alınmasının ardından Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiklerini açıkladı. Şüphelilerden R. Ç. hakkında adli kontrol, D. U., R. S. ve İ. B. hakkında ise cinsel taciz suçundan tutuklama kararı verildi.

Son Güncelleme:
Meclis'teki Cinsel İstismar Skandalında 3 Tutuklama
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında, stajyer öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan aşçılardan 3'ü tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Meclis'te stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden D.K.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada dün H.İ.G. tutuklandı.

4 MECLİS ÇALIŞANI DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında inceleme başlatıldığı belirtilmişti. 4 Meclis çalışanının daha gözaltına alındığı öğrenildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Gözaltında bulunan şüphelilerden 3'ü, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

TBMM'den 'Stajyer' Açıklaması: Bir Kişi Görevden UzaklaştırıldıTBMM'den 'Stajyer' Açıklaması: Bir Kişi Görevden UzaklaştırıldıGüncel

Kaynak: ANKA

Etiketler
Meclis Cinsel istismar
Son Güncelleme:
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Acı Günü Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın Acı Günü
Uydu Görüntüleri Ortaya Çıkardı: İki İl İçin Alarm! Uydu Görüntüleri Ortaya Çıkardı: İki İl İçin Alarm!
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
ÇOK OKUNANLAR
Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı! 'Dizlerinden Sarılarak İtti...' Arkadaşı Cinayet Anını Anlattı, Güllü'nün Kızı Tutuklandı!
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in İfadesi Ortaya Çıktı: 'Herhangi Bir Şeyden Korkum Yok' Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in İfadesi Ortaya Çıktı
Meteoroloji 'Sarı' Alarm Verdi: Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat Kuvvetli Kar Yağışı Geliyor, O İki Güne Aman Dikkat
Asena Keskinci'nin Gündemi Sarsan İddialarının Ardından... Evrim Akın'ın Bileti Kesildi Evrim Akın'ın Bileti Kesildi
İlk Kez Açıkladı: Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı Ata Demirer'den 'Özge Borak' Çıkışı