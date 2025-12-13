Meclis'teki Cinsel İstismar Skandalında 3 Tutuklama

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında, stajyer öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan aşçılardan 3'ü tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

Meclis'te stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden D.K.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada dün H.İ.G. tutuklandı.

4 MECLİS ÇALIŞANI DAHA GÖZALTINA ALINDI

Yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında inceleme başlatıldığı belirtilmişti. 4 Meclis çalışanının daha gözaltına alındığı öğrenildi.

3'Ü TUTUKLANDI

Gözaltında bulunan şüphelilerden 3'ü, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: ANKA