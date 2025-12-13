Meclis'teki Cinsel İstismar Skandalında 3 Tutuklama
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Meclis’te yaşanan cinsel istismar soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan dört kişinin ifadelerinin alınmasının ardından Ankara 7. Sulh Ceza Hâkimliğine sevk edildiklerini açıkladı. Şüphelilerden R. Ç. hakkında adli kontrol, D. U., R. S. ve İ. B. hakkında ise cinsel taciz suçundan tutuklama kararı verildi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında, stajyer öğrencilere cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan aşçılardan 3'ü tutuklandı. Böylece soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.
Meclis'te stajyerlik yaptığı dönemde Meclis Lokantasında görevli H.İ.G. tarafından cinsel tacize uğradığını beyan eden D.K.’nin şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada dün H.İ.G. tutuklandı.
4 MECLİS ÇALIŞANI DAHA GÖZALTINA ALINDI
Yürütülen soruşturma kapsamında 5 kişi hakkında inceleme başlatıldığı belirtilmişti. 4 Meclis çalışanının daha gözaltına alındığı öğrenildi.
3'Ü TUTUKLANDI
Gözaltında bulunan şüphelilerden 3'ü, tutuklanmaları talebiyle Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
