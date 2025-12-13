Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay Son Durumu Ne?

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kolon kanseri tedavisi gören Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavisi devam ediyor.

Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka, Durbay’ın sağlık durumuna ilişkin “Solunum cihazına bağlı olarak yoğun bakımda takip edilen Şehzadeler Belediye Başkanı Sayın Gülşah Durbay'ın destek tedavileri devam etmekte olup, hayati riski sürmektedir” açıklamasını yaptı.

Kolon kanseri tedavisi gördüğü sırada gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Şehzadeler ilçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay dün entübe edilmişti.

Kaynak: ANKA