Sinema Dünyası Şokta… Ünlü Yönetmen Rob Reiner ve Eşi Evlerinde Ölü Bulundu

Hollywood’un tanınmış isimlerinden yönetmen ve oyuncu Rob Reiner ile eşi Michele Reiner, Los Angeles’taki evlerinde ölü bulundu. Polis, olayın “açık bir cinayet vakası” olarak ele alındığını duyurdu.

Reiner ailesinin sözcüsü, çiftin hayatını kaybettiğini doğruladı. Yapılan yazılı açıklamada, “Michele ve Rob Reiner’ın trajik kaybını derin bir üzüntüyle duyuruyoruz. Bu ani ve yıkıcı olay karşısında kalbimiz kırık; aile olarak mahremiyet talep ediyoruz” denildi.

CİNAYET BÜRO DEDEKTİFLERİ İNCELEMEDE

Los Angeles İtfaiyesi, saat 15.30 civarında gelen tıbbi yardım çağrısı üzerine eve ulaştıklarında 78 yaşında bir erkek ile 68 yaşında bir kadının yaşamını yitirdiğini bildirdi. Rob Reiner’ın mart ayında 78 yaşına girdiği belirtildi.

Polis yetkilileri, çiftin cansız bedenlerinin bir aile üyesi tarafından bulunduğunu açıkladı. Olay yerine sevk edilen cinayet bürosu dedektiflerinin evde kapsamlı bir inceleme yürüttüğü kaydedildi. Soruşturmanın gece boyunca devam edeceği bildirildi.

BIÇAK DARBESİ ŞÜPHESİ, 1 KİŞİ GÖZALTINDA

Associated Press’e konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir emniyet yetkilisi, müfettişlerin Reiner çiftinin bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiğine inandığını söyledi.

OĞLU SORGUYA ALINDI

ABD’de yayımlanan PEOPLE dergisi, Rob Reiner ve eşi Michele Singer Reiner’ın ölümleriyle ilgili çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı. Dergiye konuşan ve aileye yakın olduğu belirtilen kaynaklara göre, cinayetin çiftin oğlu Nick Reiner tarafından işlendiği öne sürüldü.

POLİS KİMLİKLERİ DOĞRULADI

TMZ’ye konuşan kaynaklar, evde bulunan 78 yaşındaki erkek ve 68 yaşındaki kadının kimliklerinin Rob Reiner ve eşi Michele Singer olarak doğrulandığını

HOLLYWOOD’UN UNUTULMAZ YÖNETMENİ

Rob Reiner, onlarca yıl boyunca Hollywood’un en üretken ve etkili yönetmenleri arasında yer aldı. Filmografisinde “This Is Spinal Tap”, “A Few Good Men”, “When Harry Met Sally” ve “The Princess Bride” gibi 1980’ler ve 90’lara damga vuran yapımlar bulunuyor.

TELEVİZYONDAN BEYAZ PERDEYE UZANAN KARİYER

Reiner, 1970’lerin efsanevi televizyon dizisi “All in the Family”de canlandırdığı “Meathead” karakteriyle geniş kitlelerce tanındı. Bu rolle iki Emmy Ödülü kazandı.

Komedi dünyasının efsane ismi Carl Reiner’ın oğlu olan Rob Reiner, 1989’dan bu yana fotoğrafçı Michele Singer Reiner ile evliydi. Çift, “When Harry Met Sally” filminin çekimleri sırasında tanışmış ve üç çocuk sahibi olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi