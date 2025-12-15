Bahçeli'den 'Türk Dili Ailesi Günü'nde Birlik Vurgusu

MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü için yayımladığı mesajda "Kökü mazinin derinliklerine uzanan, istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihi yürüyüşünü idrak etmeye imkan sunan müstesna bir gündür" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü dolayısıyla yazılı mesaj yayımladı. Bahçeli, mesajında, Türk dilinin ne kadar köklü ve zengin olduğunu vurgulayarak, birliği güçlendiren bir unsur olduğunu dile getirdi.

MHP lideri, mesajında "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü; kökü mazinin derinliklerine uzanan, istikbale yönelen büyük Türk milletinin müşterek hafızasını, irfanını ve tarihi yürüyüşünü idrak etmeye imkan sunan müstesna bir gündür" dedi.

'BİRLİK FİKRİNİ PEKİŞTİREN BİR DİL'

Bahçeli, bugünün önemine değinerek "Türk dili; millet olma şuurunu besleyen, tarih bilincini diri tutan ve kültürel sürekliliği temin eden temel sütundur. Altaylar'dan Balkanlar'a, Hazar havzasından Akdeniz'e uzanan geniş coğrafyada Türkçenin taşıdığı anlam dünyası; birlik fikrini pekiştiren, dirliği esas alan ve kardeşlik hukukunu muhafaza eden bir medeniyet tasavvurunu yansıtmaktadır" ifadelerini kullandı.

Bunun ardından MHP lideri, "Türkçenin tarihi derinliğini ve ifade kudretini tahkim etmek; onu yozlaşmadan, yabancılaşmadan ve anlam kaybından uzak tutarak gelecek nesillere güçlü, sahih ve köklü bir miras halinde intikal ettirmek, kültürel sürekliliğin teminatı olmanın yanında milli varlığın korunmasına yönelik stratejik bir sorumluluk mahiyeti taşımaktadır. 15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü vesilesiyle; Türk diline emek veren ilim insanlarını, münevverleri ve gönül erlerini selamlıyor; Türk milletinin diliyle, kültürüyle ve ülküsüyle ilelebet var olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum" sözlerine yer verdi.

