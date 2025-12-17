Güllü'nün Ölümünde Şoke Eden İddia: Oklar Şimdi de Tuğberk'e Çevrildi

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Yalova'da 6'ncı kattaki evinin penceresinden düşüp ölen şarkıcı Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız Gülter hakkında suç duyurusunda bulunan sanatçının kardeşleri Kader Tut ile Raşit Günyer’in avukatı Sevilay Demirsu, "mirastan pay istedikleri" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

Avukat Sevilay Demirsu, yaptığı açıklamada “Bir süredir basında, müvekkillerim Kader Tut ve Raşit Günyer ile ilgili olarak ısrarla birtakım ithamlarda bulunulmaktadır. Ancak belirtmek isteriz ki; Raşit Günyer ve Kader, yalnızca kardeşlerinin kanının yerde kalmaması için, olabildiğince mücadele etme kararlılığındadır. Kendilerinin herhangi bir miras ya da parasal beklentileri bulunmamaktadır. Aksine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bu konuda başvuruda bulunmuşlardır. Tuğyan Ülkem Gülter’in kızı A.K.’nin devlet tarafından denetim altına alınmasını, çocuğun korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınmasını ve kendisine kalacak tüm maddi mal varlığının, çocuk reşit olana kadar devlet koruması altına alınmasını talep etmişlerdir. Birleşen dosyada müşteki sıfatını almaları nedeniyle, birkaç gün içerisinde Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na giderek ifadelerini vereceklerdir” dedi.

‘POLİÇE İHBARI SİGORTACI TARAFINDAN İLETİLDİ’

Güllü’nün hayat sigortası poliçeleriyle ilgili de açıklamada bulunan Demirsu, şöyle konuştu:

“Bu poliçeye ilişkin çalışma tamamen bizim çalışmamızdır. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından bu konuda maddi bir hata yapılmış, rahmetli Gül Tut tarafından yaptırılmış bir poliçe gibi sorulduğu için, poliçelerin bulunmadığı yönünde cevap verilmiştir. Bu nedenle gerekli bilgilendirmeyi içeren bir dilekçe hazırladık. Poliçeyi yaptıranlar da dahil olmak üzere, bize ulaşan tüm ihbarları savcılığa bildirdik ve bu konuda yeniden müzekkere yazılmasını talep ettik. Savcılık makamı henüz talebimiz hakkında kabul ya da ret yönünde bir cevap vermemiştir. Ancak dosyanın ciddiyeti dikkate alındığında bu hususla ilgileneceğini düşünüyoruz. Süreci yakından takip edeceğiz. Eğer savcılık bu talebimize cevap vermezse, müvekkillerim adına Bursa Cumhuriyet Savcılığı’na ayrı bir şikayet başvurusunda bulunacağız. Zira bu ihbar, bir sigortacı tarafından tarafımıza iletilmiştir. Bu sigortacının doğru söylemiş olması ihtimalinde, söz konusu durum ölüm sebebine etki eden unsurlardan biri olabilir. Yalan söylemiş olması ihtimalinde ise iftira söz konusu olacağından, hakkında ayrıca araştırma yapılması gerekecektir.”

‘BİRDEN FAZLA KİŞİNİN İTMESİ YÖNÜNDE KESİN BULGULAR VAR’

Güllü’nün birden fazla kişi tarafından pencereden itildiğini iddia eden Avukat Denirsu, 3 kişilik uzman bilirkişi heyetine rapor hazırlattıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bugünün en önemli konularından biri ise Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’na bugün itibarıyla sunduğumuz bilimsel mütalaadır. Gül Tut’un ölüm sebebiyle ilgili olarak, daha önce müşteki konumunda olan ve şu anda şüpheli sıfatı bulunan taraf vekilleri tarafından bir bilimsel mütalaa sunulmuş ve olayın kaza olabileceğine dair bir değerlendirme yapılmıştı. Savcılık tarafından aldırılan raporda ise bu ölümün bir ivme, itme ya da atma sonucu meydana gelmiş olabileceği ifade edilmiştir. Bizim aldırdığımız bilimsel mütalaa, savcılık tarafından Ankara’da yaptırılan raporu doğrular niteliktedir. Bu mütalaada, rahmetli Gül Tut’un bir ivme ya da itme ile hatta birden fazla kişinin itmesi ve ivmesi sonucunda hayatını kaybetmiş olabileceğine dair kesin nitelikte bulgular yer almaktadır. Sunulan mütalaa 40 sayfadan oluşmaktadır. Bir örneği bizde bulunmaktadır ve UYAP üzerinden dosyaya yüklenmiştir. Bu hususu kamuoyunun takdirine sunuyoruz. Araştırmalarımız ve çalışmalarımız devam etmektedir. Gelişmeleri kamuoyunun bilgisine sunmaya devam edeceğiz.”

‘TUĞBERK’İN BU OLAYIN İÇİNDE YER ALDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ’

Şarkıcı Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Gülter’in de şüpheli olduğunu söyleyen Avukat Sevilay Demirsu, “Dün alınan ifade Tuğberk için müşteki sıfatıyla alınan bir ifadeydi. Ancak bu soruşturma kapsamında son derece deneyimli savcıların görev yaptığını biliyoruz. Daha önce de bazı kişilerden müşteki sıfatıyla ifadeler alınmış, ardından elde edilen diğer delillerle birlikte değerlendirilerek sanık ve şüpheli sıfatına geçildiği görülmüştür. Ceza soruşturmalarında sıfatlar geçişkendir ve delillere göre değişir. Biz, Tuğberk’in bu olayın içinde bir şekilde yer aldığını düşünüyoruz. Bu yönde elimizde bazı deliller bulunmaktadır ve bunları savcılık makamına sunmaya devam ediyoruz. Söz konusu deliller savcılık tarafından incelenecek, doğrulanması halinde Tuğberk’in dosyadaki hukuki konumu değişecektir. Doğrulanmaması halinde ise mevcut konumunu koruyacaktır. Dün alınan ifade sırasında yöneltilen bazı sorular, bizim daha önce defalarca sorduğumuz sorulardır. Bu sorular, yalnızca bir müştekiye yöneltilecek sorular olmanın ötesinde, ek araştırma gerektiren ve kişinin şüpheli olabileceğine dair savcılık makamında bir kanaat oluşmuş olabileceğini göstermektedir. Bu hususlarla ilgili olarak da ayrıca çalışmalar yapılacaktır. Süreç henüz yeni başlamıştır” ifadelerini kullandı.

‘BU ÖLÜMDEN KİM FAYDA SAĞLIYOR?’

Sevilay Demirsu, Gül Tut’un hesabından para çekilip çekilmediği ve Bireysel Emeklilik Sistemi bilgileri hakkında ise şunları söyledi:

“Burada söz konusu olan, Güllü Hanım’ın banka hesabı değil, Bireysel Emeklilik Sigortasıdır. Tarafımıza gelen ihbara göre, söz konusu poliçenin içeriğindeki paraya, rahmetlinin vefatından 4 gün sonra, 1 Ekim tarihinde başvuruda bulunulmuş ve bu paranın çekildiği iddia edilmiştir. Bu paranın yasal mirasçılar tarafından alınmış olması ihtimal dahilindedir. Bunun netleştirilebilmesi için ilgili hesap hareketlerinin incelenmesi gerekmektedir. Biz de poliçenin içeriğine ilişkin tarafımıza iletilen bilgilerin araştırılması talebiyle konuyu zaten savcılık makamına sunduk. Şu aşamada elimizde net bir rakam bilgisi bulunmamaktadır. Ancak şunu ifade edebilirim, poliçe ilk yapıldığında, 2009 yılı itibarıyla aylık prim tutarının, dönemin asgari ücretinin yaklaşık iki katı olduğu anlaşılmaktadır. O dönem asgari ücret yaklaşık 920 lira civarındaydı. Buna göre poliçe yaklaşık aylık yaklaşık 2 bin lira primle başlatılmıştır. Güllü Hanım’ın zaman zaman toplu ödemeler yaptığı ve primleri düzenli olarak ödediği de ifade edilmektedir. Bu nedenle poliçe kapsamında hatırı sayılır bir birikim oluşmuş olabileceğini düşünüyoruz. Elbette bu olayın tek sebebinin maddi çıkar olduğu iddiasında değiliz. Ancak bir cinayet soruşturmasında ilk sorulması gereken sorulardan biri, bu ölümden kimin fayda sağladığıdır. Bizim elimizdeki poliçelere ilişkin bilgilerin doğrulanması halinde, bu ölümden kimin fayda sağladığı hususu da netlik kazanacaktır."

'YASAL MİRASÇILARI TUĞYAN VE TUĞBERK'

Şarkıcı Güllü'nün yasal mirasçılarının çocukları olduğuna dikkat çeken Demirsu, "Yasal mirasçı Tuğyan ve Tuğberk'tir. Sigorta şirketinden, poliçe kapsamındaki paranın çekilmesine ilişkin hareketler getirtilirse, paranın ne kadar olduğu ve kime ödendiği teyit edilebilir hale gelecektir. Kişilerin bilgisi dışında kendilerine bireysel emeklilik yaptırılamaz, mutlaka kişinin imzası gereklidir. Ancak kişilerin bilgisi dışında kendilerine hayat sigortası yaptırılması mümkündür. Mevzuatımız bu şekildedir" dedi.

Kaynak: DHA