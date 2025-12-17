Bahis Soruşturmasında Kritik Çıkış! Mert Hakan Yandaş Cephesi Sessizliğini Bozdu

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Mert Hakan Yandaş cephesinden ilk açıklama geldi. Yandaş'ın avutkatları açıklama yaparak sızdırılan dosya içerikleri ve ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Avukatları öte yandan, "Müvekkilimizin en mahrem yazışmalarını magazin malzemesi yapıp servis edenler, ifadesindeki en kritik ve karakterini ortaya koyan beyanı görmezden gelmiştir." dedi.

Son Güncelleme:
Bahis Soruşturmasında Kritik Çıkış! Mert Hakan Yandaş Cephesi Sessizliğini Bozdu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Futbolda bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Fenerbahçe futbolcusu Mert Hakan Yandaş'ın avukatları Mert Öcel ve Cem Uysaler'den açıklama geldi.

Mert Hakan Yandaş'ın avukatları tarafından yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Müvekkilimiz Mert Hakan Yandaş hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma süreci devam etmekte olup, hukuki prosedürler tarafımızca titizlikle takip edilmektedir. Henüz yargılama yapılmamış, suçluluğu ispatlanmamış bir kişi hakkında yürütülen linç kampanyası, Anayasa ile güvence altına alınan masumiyet karinesinin açıkça ihlalidir. Bu hususlara ilişkin açıklama yapılması zorunluluğu doğmuştur.

Soruşturma dosyasında kısıtlılık (gizlilik) kararı bulunmasına rağmen dosya içeriklerinin basına sızdırılmış olması kabul edilemezdir. Bu sızıntılar, adaleti sağlamak amacıyla değil; müvekkilimizi peşinen suçlu ilan etmek ve algı oluşturmak için yapılmaktadır. Bununla da yetinilmeyerek, müvekkilimizin özel hayatına ilişkin yazışmalarının bağlamından koparılarak servis edilmesi, Özel Hayatın Gizliliğini İhlal ve Verileri Hukuka Aykırı Olarak Verme veya Ele Geçirme maddelerinin açık ihlalidir. Masumiyet karinesini yok sayan bu tutum, hukuki sınırları aşmış ve bir itibar suikastına dönüşmüştür. Öyle ki, müvekkilimizin spor faaliyeti kapsamında elde ettiği gelirleri dahi yüz milyonlarca lira ile ifade edilerek bahisle ilişkilendirilerek gerçekle bağdaşmaz şekilde kamuoyuna yansıtılmıştır.

Burada asıl manidar olan ve kamuoyunun dikkatinden kaçırılmak istenen husus şudur:

Müvekkilimizin en mahrem yazışmalarını magazin malzemesi yapıp servis edenler, ifadesindeki en kritik ve karakterini ortaya koyan beyanı görmezden gelmiştir. Müvekkilimiz ifadesinde, "Fenerbahçe rakip kim olursa olsun hep kazanır; aksi düşünülemez. Bu, üzerine iddiaya girilecek bir konu dahi değildir." diyerek armasına olan sadakatini ve inancını net bir şekilde kayda geçirmiştir. Ne hikmetse, müvekkilimizin Fenerbahçe'ye olan bu sarsılmaz bağlılığını gösteren kısımlar bilinçli olarak makaslanmış ve kamuoyundan saklanmıştır. Sadece aleyhe algı yaratacak kısımların cımbızlanıp lehe olan bu net duruşun afişe edilmemesi, yürütülen operasyonun niyetini açıkça ortaya koymaktadır.

Gerek soruşturmanın gizliliğini ihlal eden gerekse müvekkilimizin kişilik haklarına saldıran tüm kişi ve kurumlar hakkında müvekkilimizin tüm hukuki haklarının kullanılacağını bildiririz. Yürütülecek soruşturma neticesinde maddi gerçeğin ortaya çıkacağına olan inancımız tamdır. Kamuoyuna saygıyla duyururuz."

MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar...MASAK'tan 'Mert Hakan Yandaş' Raporu: Para Trafiği, Oynanan Kuponlar, Yazışmalar...Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Mert Hakan Yandaş Futbol
Son Güncelleme:
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
NBA'de İlk! New York Knicks 52 Yıl Sonra Şampiyon Oldu NBA'de İlk! 52 Yıl Sonra Şampiyon Oldu
TFF'den Ara Transfer Dönemi Tarihlerinde Değişiklik TFF Duyurdu, Süper Lig'de Transfer Tarihi Değişti
ÇOK OKUNANLAR
Adana’da Barda ‘Hesap’ Cinayeti! Tetiği 14 Yaşındaki Çocuk Çekti Adana’da Barda ‘Hesap’ Cinayeti! Tetiği 14 Yaşındaki Çocuk Çekti
İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması
Güllü’nün Ölümünde Oğlu Tuğberk Gülter 5 Saat İfade Verdi! Detaylar Ortaya Çıktı, ‘Ablam Kervan İçin Annemi Öldürebilir’ Güllü’nün Ölümünde Oğlu Tuğberk Gülter 5 Saat İfade Verdi! Detaylar Ortaya Çıktı, ‘Ablam Kervan İçin
Bakırköy'de Otomobilde Kanlı İnfaz! 1 Ölü Bakırköy'de Otomobilde Kanlı İnfaz! 1 Ölü
11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek 11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek