TFF'den Ara Transfer Dönemi Tarihlerinde Değişiklik

TFF, 2025-2026 sezonu kış transfer döneminde değişikliğe gitti. Buna göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026’da başlayıp 6 Şubat 2026’da sona erecek.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.

TFF'den yapılan duyuruda, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.

Kaynak: AA

