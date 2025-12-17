TFF'den Ara Transfer Dönemi Tarihlerinde Değişiklik
TFF, 2025-2026 sezonu kış transfer döneminde değişikliğe gitti. Buna göre 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026’da başlayıp 6 Şubat 2026’da sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ara transfer döneminin tarihlerinde değişikliğe gidildiğini açıkladı.
TFF'den yapılan duyuruda, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026'da başlayıp 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.
Kaynak: AA
