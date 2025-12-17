NBA'de İlk! New York Knicks 52 Yıl Sonra Şampiyon Oldu

New York Knicks, San Antonio Spurs’ü 124-113 mağlup ederek 52 yıl aradan sonra bir ilke imza atarak NBA Cup şampiyonu oldu.

NBA'de İlk! New York Knicks 52 Yıl Sonra Şampiyon Oldu
NBA Cup finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs’ü 124-113 mağlup ederek kupaya uzandı. Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da oynanan karşılaşmada son çeyrekte vites yükselten Knicks, 52 yıl aranın ardından organizasyonda ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 30-28 önde tamamlayan Spurs, devre arasına da 61-59 üstün girdi. Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan San Antonio ekibi, final periyoduna 94-89 önde girmeyi başardı.

Son çeyrekte savunma sertliğini artıran ve hücumda daha etkili olan Knicks, bu bölümü 35-19 kazanarak maçı lehine çevirdi ve sahadan 124-113 galip ayrıldı.

New York ekibinde OG Anunoby 28 sayı ve 9 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. Karl-Anthony Towns 16 sayı, 11 ribauntla double-double yaparken, Jalen Brunson 25 sayı, Jordan Clarkson ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Spurs cephesinde Dylan Harper 21 sayı ve 7 ribauntla öne çıkarken, Stephon Castle 15 sayı ve 12 asistle double-double yaptı. Victor Wembanyama 18, De’Aaron Fox ise 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

Kaynak: Haber Merkezi

