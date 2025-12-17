NBA'de İlk! New York Knicks 52 Yıl Sonra Şampiyon Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

NBA Cup finalinde New York Knicks, San Antonio Spurs’ü 124-113 mağlup ederek kupaya uzandı. Las Vegas’taki T-Mobile Arena’da oynanan karşılaşmada son çeyrekte vites yükselten Knicks, 52 yıl aranın ardından organizasyonda ilk kez şampiyonluk sevinci yaşadı.

Mücadelenin ilk çeyreğini 30-28 önde tamamlayan Spurs, devre arasına da 61-59 üstün girdi. Üçüncü periyotta oyunun kontrolünü elinde tutan San Antonio ekibi, final periyoduna 94-89 önde girmeyi başardı.

Son çeyrekte savunma sertliğini artıran ve hücumda daha etkili olan Knicks, bu bölümü 35-19 kazanarak maçı lehine çevirdi ve sahadan 124-113 galip ayrıldı.

New York ekibinde OG Anunoby 28 sayı ve 9 ribauntla maçın en skorer ismi oldu. Karl-Anthony Towns 16 sayı, 11 ribauntla double-double yaparken, Jalen Brunson 25 sayı, Jordan Clarkson ise 15 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Spurs cephesinde Dylan Harper 21 sayı ve 7 ribauntla öne çıkarken, Stephon Castle 15 sayı ve 12 asistle double-double yaptı. Victor Wembanyama 18, De’Aaron Fox ise 16 sayıyla mücadeleyi tamamladı.

