Trabzonspor’dan Sakatlık Açıklaması! İki Oyuncu...

Trabzonspor’da Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan futbolcular Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumlarına ilişkin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'den açıklama geldi.

Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç’ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli’nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

Oyuncuların yeşil sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak: DHA