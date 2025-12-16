Trabzonspor’dan Sakatlık Açıklaması! İki Oyuncu...

Trabzonspor’da, Beşiktaş maçında sakatlanan Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumları ile ilgili açıklama yapıldı.

Trabzonspor’dan Sakatlık Açıklaması! İki Oyuncu...
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trabzonspor’da Beşiktaş ile oynanan maçta sakatlanarak oyundan çıkan futbolcular Mustafa Eskihellaç ve Tim Jabol Folcarelli’nin sağlık durumlarına ilişkin Sağlık Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ahmet Beşir'den açıklama geldi.

Ahmet Beşir, yaptığı açıklamada "Beşiktaş ile oynadığımız karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan oyuncularımızın yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda; Mustafa Eskihellaç’ın sol uyluk arka kas grubunda orta derecede kanama ve ödem, Tim Jabol Folcarelli’nin sol ayak tabanı ve topuğunda kanama ile ödem saptanmış olup tedavilerine sağlık ekibimizce başlanmıştır" dedi.

Oyuncuların yeşil sahalardan ne kadar uzak kalacağı henüz bilinmiyor.

Birçok İsim Gündeme Gelmişti... Galatasaray'ın Asıl Tranfer Hedefi Ortaya ÇıktıBirçok İsim Gündeme Gelmişti... Galatasaray'ın Asıl Tranfer Hedefi Ortaya ÇıktıSpor
Mahkeme Son Noktayı Koydu: PSG'den Mbappe'ye Dev TazminatMahkeme Son Noktayı Koydu: PSG'den Mbappe'ye Dev TazminatSpor

Kaynak: DHA

Etiketler
Trabzonspor Futbolcu
Birçok İsim Gündeme Gelmişti... Galatasaray'ın Asıl Tranfer Hedefi Ortaya Çıktı Birçok İsim Gündeme Gelmişti... Galatasaray'ın Asıl Tranfer Hedefi Ortaya Çıktı
Mahkeme Son Noktayı Koydu: PSG'den Mbappe'ye Dev Tazminat PSG'den Mbappe'ye Dev Tazminat
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu MHP'li Tokat Belediye Başkanı Kemal Yazıcıoğlu'nun Makam Odasında Dinleme Cihazı Bulundu
Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek Maaşlara Dengeleme Formülü Geliyor: O Meslekler İçin Yeni Düzenleme! 2026'da Devreye Girecek
GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var: Şirkete Kayyım Atandı GAİN'e Soruşturma, Gözaltılar Var
Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı Vergi Yüzsüzleri Listesi Belli Oldu! Zirvedeki Şirket Tanıdık Çıktı
Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti Hülya Avşar Parayı Aldı, Davadan Vazgeçti