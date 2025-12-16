Fenerbahçe, Panathinaikos Engeline Takıldı

Fenerbahçe Beko, EuroLeague 16’ncı hafta maçında evinde ağırladığı Yunan ekibi Panathinaikos’a 77-81 mağlup oldu.

Karşılaşmaya dengeli başlayan iki ekip arasında ilk periyot 17-16 Panathinaikos üstünlüğüyle geçildi. İkinci çeyrekte hücum ritmini artıran Yunan temsilcisi, atışlarda isabet oranını yükseltti. Fenerbahçe Beko savunmada zaman zaman aksasa da oyundan kopmadı ve soyunma odasına 41-37 geride girdi. Üçüncü periyotta ise sarı-lacivertliler, skor üstünlüğünü ele geçirdi. Bu bölümde rakibine yalnızca 9 sayı izni veren Fenerbahçe Beko, üçüncü periyot sonunda 57-50’lik avantajı yakaladı. Son ana kadar mücadelenin devam ettiği maçta Fenerbahçe, rakibi Panathinaikos’a 77-81 mağlup oldu.

İBRAHİM KUTLUAY’IN FORMASI SALONA ASILDI

Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımının tarihindeki efsane isimlerinden biri olan İbrahim Kutluay'ın forması, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'na asıldı. İbrahim Kutluay, Fenerbahçe'nin eski oyuncuları Mirsad Türkcan ve Ömer Onan'ın ardından bu şekilde onurlandırılan üçüncü isim oldu.

FENERBAHÇE BEKO: Melli 6, Tarık Biberovic 15, Hall 8, Tucker 22, Birch 2, Baldwin 11, Colson 8, Bacot 5, Zagars, Metecan Birsen, Boston.

PANATHINAIKOS: Mitoglou 7, Grant 6, Lewis 4, Shorts 5, Cedi Osman 11, Nunn 25, Sloukas 7, Hernangomez 9, Ömer Yurtseven 7 Nikolaos.

Kaynak: DHA

