Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Ela Rümeysa Cebeci İfade Vermek İçin Adliyede

Uyuşturucu operasyonu kapsamında başlatılan soruşturmada uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ikinci kez ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son günlerde adı kamuoyunda sıkça gündeme gelen spiker Ela Rümeysa Cebeci, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Cebeci’nin yeniden ifadesine başvuruldu.

Çağlayan’daki adliyeye avukatıyla birlikte gelen Cebeci, öğle saatlerinde adliyeye giriş yaptı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na ifade vermek üzere ilgili birime geçen Cebeci, gazetecilerin yönelttiği sorulara yanıt vermedi.

Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Ela Rümeysa Cebeci İfade Vermek İçin Adliyede - Resim : 1

GAZETECİLERDEN KAÇINDIĞI ANLAR KAMERADA

Adliye binasında basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşan Cebeci’nin, asansöre koşarak binmesi ve kendisine soru sormak isteyen gazetecilerden rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı. Cebeci, ifadesinin ardından herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.

Ela Rümeysa Cebeci’nin daha önce de ifadesinin alındığı, test sürecinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, soruşturmanın savcılık tarafından sürdürüldüğü belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin Uyuşturucu Testinin Sonucu ÇıktıMehmet Akif Ersoy ve Ela Rümeysa Cebeci'nin Uyuşturucu Testinin Sonucu ÇıktıGüncel

Kaynak: DHA

Son Güncelleme:
Kim Milyoner Olmak İster'e Katılmıştı: Cesedi Su Varilinde Bulundu! Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı Kim Milyoner Olmak İster'e Katılmıştı: Cesedi Su Varilinde Bulundu! Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı
Skandal Görüntüler Sonrası Bakanlık Harekete Geçti: İnceleme Başlatıldı, Sorumlu Müdürün Yetkileri İptal Edildi Skandal Görüntüler Sonrası Bakanlık Harekete Geçti: İnceleme Başlatıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Icardi Galatasaray'dan Ayrılacak Mı? Beklenen Resmi Açıklama Geldi: Okan Buruk... Takımdan Ayrılıyor Mu? Resmi Açıklama Geldi
ÇOK OKUNANLAR
Adana’da Barda ‘Hesap’ Cinayeti! Tetiği 14 Yaşındaki Çocuk Çekti Adana’da Barda ‘Hesap’ Cinayeti! Tetiği 14 Yaşındaki Çocuk Çekti
İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması İletişim Başkanlığı'ndan 'BioNTech' Açıklaması
Güllü’nün Ölümünde Oğlu Tuğberk Gülter 5 Saat İfade Verdi! Detaylar Ortaya Çıktı, ‘Ablam Kervan İçin Annemi Öldürebilir’ Güllü’nün Ölümünde Oğlu Tuğberk Gülter 5 Saat İfade Verdi! Detaylar Ortaya Çıktı, ‘Ablam Kervan İçin
Bakırköy'de Otomobilde Kanlı İnfaz! 1 Ölü Bakırköy'de Otomobilde Kanlı İnfaz! 1 Ölü
11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek 11. Yargı Paketi'nde Sürpriz Düzenleme: Milyonları İlgilendiriyor! Borçlar Tamamen Silinecek