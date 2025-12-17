Uyuşturucu Testi Pozitif Çıkmıştı! Ela Rümeysa Cebeci İfade Vermek İçin Adliyede
Uyuşturucu operasyonu kapsamında başlatılan soruşturmada uyuşturucu testi pozitif çıkan spiker Ela Rümeysa Cebeci, ikinci kez ifade vermek üzere Çağlayan Adliyesi’ne geldi.
Son günlerde adı kamuoyunda sıkça gündeme gelen spiker Ela Rümeysa Cebeci, hakkında yürütülen soruşturma kapsamında ifade vermek üzere İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında, Adli Tıp Kurumu’nda yapılan uyuşturucu testinin pozitif çıkmasının ardından Cebeci’nin yeniden ifadesine başvuruldu.
Çağlayan’daki adliyeye avukatıyla birlikte gelen Cebeci, öğle saatlerinde adliyeye giriş yaptı. Soruşturmayı yürüten Cumhuriyet Savcısı’na ifade vermek üzere ilgili birime geçen Cebeci, gazetecilerin yönelttiği sorulara yanıt vermedi.
GAZETECİLERDEN KAÇINDIĞI ANLAR KAMERADA
Adliye binasında basın mensuplarının ilgisiyle karşılaşan Cebeci’nin, asansöre koşarak binmesi ve kendisine soru sormak isteyen gazetecilerden rahatsız olduğu anlar kameralara yansıdı. Cebeci, ifadesinin ardından herhangi bir açıklama yapmadan adliyeden ayrıldı.
Ela Rümeysa Cebeci’nin daha önce de ifadesinin alındığı, test sürecinin ardından serbest bırakıldığı öğrenilirken, soruşturmanın savcılık tarafından sürdürüldüğü belirtildi.
Kaynak: DHA