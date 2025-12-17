Skandal Görüntüler Sonrası Bakanlık Harekete Geçti: İnceleme Başlatıldı, Sorumlu Müdürün Yetkileri İptal Edildi

İstanbul’un Büyükçekmece ilçesinde bir özel huzurevinde yaşandığı iddia edilen şiddet olayına ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında yer alan görüntüler üzerine harekete geçildiği belirtildi.

İstanbul Büyükçekmece’de faaliyet gösteren Özel Büyük Marmara Huzurevi’nde yaşlı bir vatandaşa yönelik uygulanan şiddet görüntüleri sosyal medyada gündem olmuştu. Görüntülerde, huzurevinde kalan Abdulkadir Taşar isimli yaşlı adamın, huzurevi sahibinin eşi tarafından darbedildiği anlar yer aldı.

ELDİVEN TAKARAK GELDİ

Veryansın TV'nin haberine göre, 2023 yılı Temmuz ayına ait olduğu değerlendirilen görüntülerde Erol Konuk’un yaşlı vatandaşa bağırdığı, ittiği ve fiziksel şiddet uyguladığı görüldü. Konuk’un Taşar’a müdahale etmeden önce eldiven takması da dikkat çekti.

Öte yandan şiddete maruz kalan Abdulkadir Taşar’ın, 2024 yılı Eylül ayında tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi. Taşar’ın vefatının ardından otopsi yapılmadığı ortaya çıktı.

Skandal Görüntüler Sonrası Bakanlık Harekete Geçti: İnceleme Başlatıldı, Sorumlu Müdürün Yetkileri İptal Edildi - Resim : 1

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Yaşanan skandal sonrası Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Olayla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunulduğu kaydedilen açıklamada, Sorumlu Müdür'ün çalışma onayı iptal edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın organları ve sosyal medya platformlarında 'Büyükçekmece'de özel huzurevinde şiddet' başlığıyla yer alan haber ve paylaşımlar üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması uygun görülmüştür.

Söz konusu görüntülerin tespit edilmesinin hemen ardından İl Müdürlüğümüz ekiplerince ilgili özel yaşlı bakım merkezine ivedilikle intikal edilerek gerekli inceleme başlatılmıştır.

Ayrıca Bakanlığımız tarafından muhakkik görevlendirilmiş olup, eş zamanlı olarak Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur.

İdari tedbir kapsamında, Sorumlu Müdür Y.K.'nin sorumlu müdürlük ve çalışma onayı iptal edilmiştir.

Yapılan muhakkik incelemesi sonucunda, özel yaşlı bakım merkezine idari para cezası uygulanmış olup; adli yargılama sürecinin sonucuna göre ilgili kuruluş hakkında kapatma işlemi dâhil olmak üzere gerekli tüm yaptırımlar tereddütsüz şekilde uygulanacaktır."

Kaynak: Haber Merkezi

