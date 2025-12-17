Haraç İçin Mekan Kurşunluyorlardı! 10 İlçede Film Gibi Operasyon... Aralarında Kadın Tetikçiler de Var

İstanbul'da ekipler, haraç almak için hastaneden, kafeteryaya çok sayıda iş yerini kurşunladıkları iddia edilen suç örgütü üyelerini yakalamak için 10 ilçede düğmeye bastı. Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntülerinden tespit edilen 25 kişi 4 ayrı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınanlar arasında iki kadın tetikçi de var.

İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü, Gasp Büro Amirliği ekipleri Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe, Küçükçekmece ve Kadıköy'de haraç almak için iş yeri, ev ve otomobillere gerçekleştirilen silahlı saldırıların şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı.

YÜZLERCE SAATLİK GÖRÜNTÜ...

Polis ekipleri hastane, kafe, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri yüzlerce saat güvenlik kamerası görüntüsü izleyerek tespit etti. Şüpheliler yapılan 4 ayrı operasyonla yakalandı.

25 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler ve 4 bilgisayar ele geçirildi.

İKİ KADIN TETİKÇİ DE VAR

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler arasında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Kadın şüpheliler B.B.'nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.(33)'nın ise 6 suç kaydı olduğu belirtildi.

13'Ü TUTUKLANDI

Silahlı saldırılarda aktif rol oynadığı belirlenen 2 kadının güvenlik kameralarına yansıdığı öğrenildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 13'ünün tutuklandığı öğrenildi. Son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Kaynak: DHA

