Kim Milyoner Olmak İster'e Katılmıştı: Cesedi Su Varilinde Bulundu! Ölüm Sebebi Ortaya Çıktı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde kayıp olarak aranan Eseler Mahallesi Muhtarı Sadık Savurtaş (64), kendisine ait fındık bahçesinde hayatını kaybetmiş halde bulundu.

Olay, dün akşam saatlerinde İzmit ilçesine bağlı Eseler Mahallesi’nde meydana geldi. Muhtar Sadık Savurtaş’ın eve dönmemesi üzerine ailesi, saat 20.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak kayıp ihbarında bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, mahalle ve çevresinde arama çalışması başlattı.

FINDIK BAHÇESİNDE BULUNDU

Jandarma ekipleri, yapılan aramalar sırasında Savurtaş’ı kendisine ait fındık bahçesinde hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Sadık Savurtaş’ın yaşamını yitirdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Savurtaş’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu’na kaldırıldı.

'DOĞAL ÖLÜM' OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

Olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında alınan ifadelerde, Savurtaş’ın herhangi bir husumetlisinin olmadığı belirlendi. Ön otopsi raporunda, ölümün doğal nedenlerden kaynaklandığı kayıtlara geçti. Savurtaş’ın tarlada çalıştığı sırada fenalaştığı, elini ya da yüzünü yıkamak için su variline yöneldiği esnada ‘inme’ geçirdiği ve bu nedenle hayatını kaybetmiş olabileceği değerlendirildi.

CENAZESİ BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ

Sadık Savurtaş’ın cenazesi, bugün Eseler Camii’nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

BİLGİ YARIŞMASINA KATILMIŞTI

Öte yandan çiftçilikle uğraşan Sadık Savurtaş’ın, 6 yıl önce ATV’de yayınlanan “Kim Milyoner Olmak İster?” adlı bilgi yarışmasına katıldığı ve bin TL ödül kazandığı öğrenildi. Olayla ilgili incelemenin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: DHA-İHA