Esenyurt’ta Dehşet! Sokakta Yürüyen İnsanlara Ateş Açtılar

Esenyurt’ta motosikleti saldırganlar, sokakta yürüyen bir şahsı silahla vurdu. Saldırganların silahından çıkan kurşunlar, yoldan geçen iki kişiye de isabet etti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Esenyurt’taki Yunus Emre Mahallesi 376 Sokak’ta bir silahlı saldırı yaşandı. İddiaya göre motosikletli saldırganlar, sokakta yürüyen bir kişiye birçok kez ateş etti. O sırada yolda yürüyen biri kadın iki kişi de seken kurşunların hedefi oldu. Olayda toplam 3 kişi yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden motosikletle kaçtı. Şahıslardan birinin kaçarken motosiklet kaskını düşürdüğü görüldü.

Silah sesleri üzerine mahallede panik yaşandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Polis kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

'SİLAH SESİ DUYDUM, KARDEŞİM VURULMUŞ'

Vurulanlardan birisinin abisi olan Tuncay Ekoğlu, "Ekmek aldım eve girdim. O sırada silah sesleri duydum. Dışarı çıktığımda kız kardeşim bacağından vurulmuştu. Bacağında sıyrık vardı. Hastaneye götürdüler. Onun dışında iki kişi daha vurulmuştu. Biri yine yoldan geçen bir adamdı. Silahlı saldırganlar olay yerinden kaçtılar"

Kaynak: İHA

Etiketler
Esenyurt Silah
