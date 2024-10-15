Uyuşturucu Bağımlısı, Komisere Saldırdı! Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Samsun'un Kavak ilçesinde, polislere bıçakla saldıran uyuşturucu bağımlısı T.K. isimli şahıs, komiseri yaraladıktan sonra polis tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralı saldırgan hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Uyuşturucu Bağımlısı, Komisere Saldırdı! Vurularak Etkisiz Hale Getirildi

Samsun’un Kavak ilçesi Yaşardoğu Mahallesi’nde gece saatlerinde silahlı kavga ihbarı üzerine olay yerine giden polis ekipleri, olayın olduğu yerde araştırma yaparken, olayın meydana geldiği evin çatı katında uyuşturucu madde kullanmaktan suç kayıtları bulunduğu ileri sürülen T.K.’nin (32) uyuşturucu kullandığı bilgisini aldı.

Uyuşturucu Bağımlısı, Komisere Saldırdı! Vurularak Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 1

POLİSE SALDIRDI

Şahsın evine giren polis odanın kapı ve pencere camlarını kıran T.K.’nin saldırısına uğradı. Kırık camları polislerin üzerine atarak taşkınlık yapan T.K. daha sonra pencereden atlayıp kaçmak istedi. Polislerin kendisini kıstırması üzerine bıçakla saldıran T.K., komiser M.D.’yi her iki bacağından hafif şekilde yaraladı.

Uyuşturucu Bağımlısı, Komisere Saldırdı! Vurularak Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 2

Polisler tarafından bacağından vurularak etkisiz hale getirilen T.K., ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan T.K., Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. T.K., Samsun’daki hastanede tedavi altına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyuşturucu Bağımlısı, Komisere Saldırdı! Vurularak Etkisiz Hale Getirildi - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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