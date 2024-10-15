Eşyaları Sokağa Atıp Evini Ateşe Verdi! Polis İkna Edemeyince Özel Harekat Devreye Girdi

İstanbul Sultanbeyli’de, eşinden ayrılan Muharrem K. isimli şahıs sinir krizi geçirerek evdeki eşyaları sokağa attı ve evi ateşe verdi. Olay yerine gelen polis ve özel harekat ekipleri müdahale ederek şahsı gözaltına aldı.

Eşyaları Sokağa Atıp Evini Ateşe Verdi! Polis İkna Edemeyince Özel Harekat Devreye Girdi

İstanbul Sultanbeyli ilçesi, Abdurrahman Gazi Mahallesi Ferah Caddesi üzerinde saat 01.00 sıralarında iddiaya göre, eşinden ayrılan Muharrem K. isimli bir şahıs sinir krizi geçirerek evdeki tüm eşyaları sokağa atmaya başladı. Son ses müzik açan şahıs alkol alıp yaşadığı evi de ateşe verdi.

Eşyaları Sokağa Atıp Evini Ateşe Verdi! Polis İkna Edemeyince Özel Harekat Devreye Girdi - Resim : 1

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis, özel harekat polisleri ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı ikna etmeye çalışsa da başarılı olamadı. Ortalığı birbirine katan Muharrem K.’yi polis ekipleri ve özel harekat polisleri eve girerek gözaltına aldı. Yaşanılan olayın ardından polis ekipleri detaylı çalışma başlattı.

Eşyaları Sokağa Atıp Evini Ateşe Verdi! Polis İkna Edemeyince Özel Harekat Devreye Girdi - Resim : 2

Kaynak: İHA

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