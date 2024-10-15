Tarihi Konakta Yangın

Osmaniye Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan tarihi Mehmet Eminler Konağında dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Osmaniye Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında konak ve çevresindeki bazı iş yerlerinde büyük hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA