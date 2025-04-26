Üstünden 102 Uyuşturucu Hap Çıktı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yapılan üst aramasında polis, şüpheli şahsın üzerinde 102 adet olmak üzere toplam 817 sentetik ecza hap buldu.

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Üstünden 102 Uyuşturucu Hap Çıktı

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalarına devam Manisa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı Salihli Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri çalışmalar kapsamında operasyon düzenledi.

Üstünden 102 Uyuşturucu Hap Çıktı - Resim : 1

İkamette arama yapan ekipler, 715 sentetik ecza hapı ve 2 kök kenevir ele geçirirken, şüpheli bir şahsın üst aramasında ise 102 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili H.K. (28) ve G.Ç. (36) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler H.K. ve G.Ç. ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti’ yapmak suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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