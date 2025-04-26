Kepez Kitap Fuarı'nda İkinci Gün

Kepez Belediyesi'nin ev sahipliğinde, Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen Kepez Kitap Fuarı, ikinci gününde de yoğun bir katılımla kapılarını ziyaretçilerine araladı. Sabahın erken saatlerinden itibaren ziyaretçiler fuar alanına akın etti.

Gün boyunca çok sayıda yazar, okurlarıyla ‘İmza Günü'nde buluştu. Fuarın ikinci gününde edebiyat dünyasının sevilen isimleri Özge Gargun, Selin Solarıs, Işıl Lımae, Zeynep Sahra, Nilay Şanlı, Nehir Yarar, Defne Ongun Mimünoğlu, Elif Erdoğan, Gökbörü Mete, Anoshırvan Mıandjı, Merve Başcumalı, Nevzat Çevik ve Serhat Kaya kitaplarını okurları için imzaladı.

YÜZ YÜZE TANIŞMA HEYECANI

Yazarların önünde uzun kuyruklar oluşurken, çocuklardan gençlere, yetişkinlerden yaşlılara her yaştan kitapsever fuarı ilgiyle takip etti. Özellikle genç okurlar, sosyal medya ve dijital platformdan takip ettikleri yazarlarla yüz yüze tanışmanın heyecanını yaşadı.

Okurlar, çok sevdikleri yazarlara hem kitaplarını imzalattılar, hem de bol bol hatıra fotoğrafı çektirme imkanı buldular.

Kaynak: İHA