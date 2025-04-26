Yorgun Leylek Sanayi Sitesine Sığındı

Karabük'te oto kaporta ustası Burak Özdal, sanayi sitesi içerisinde bitkin halde bulduğu leyleğe yardım ederek Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakım Evi'ne teslim etti.

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Yorgun Leylek Sanayi Sitesine Sığındı

Olay, Antepoğlu Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde iş yerinde araç teslim eden Burak Özdal, yol kenarında hareketsiz duran bir leylek fark etti. Uçamayan ve bir gözü görmeyen leyleğin üşümüş ve hasta olduğunu düşünen Özdal, hayvanı aracına alarak iş yerine götürdü.

Yorgun Leylek Sanayi Sitesine Sığındı - Resim : 1

YETKİLİLERE TESLİM ETTİ

Leyleği sobanın yanında ısıtan ve su ile besleyerek gece boyunca leylekle ilgilenen Özdal, sabah saatlerinde hayvanı Karabük Belediyesi Hayvan Barınağı ve Bakım Evi'ne götürerek yetkililere teslim etti.

Veteriner hekimler tarafından yapılan ilk incelemede, leyleğin uzun süre aç ve susuz kaldığı, bu nedenle bitkin düştüğü tespit edildi.

Burak Özdal yaşadıklarını şöyle anlattı: "Araba teslim ediyordum. Yol kenarında duruyordu, yanına yaklaştım. Uçamaya çalıştı, uçamadı. Üşütüp hasta oldu sandık. Arabaya koyup dükkâna getirdik. Sobanın yanında bir güzel ısıttık, kendine geldi".

Kaynak: İHA

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