Bodrum’da Korkutan Görüntü! Denizden Çıktı, Tam 2 Ton

Turistlerin gözdesi Bodrum’da Myndons Antik Kenti çevresinde deniz dibi temizliği yapıldı. Gümüşlük Koyu'ndaki deniz dibi temizlik çalışması sonucunda 2 ton atık çıktı.

Toplanan atıklar, belediye ekipleri tarafından bölgeden alınarak geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

FARKINDALIK İÇİN YAPILDI

Deniz Ticaret Odası (DTO) Bodrum Şube Başkanı Orhan Dinç, şunları söyledi: Kurum ve kuruluşların katkıları gönüllülerin desteğiyle denizden yaklaşık 2 ton atık çıkardık. Belediyemizin dalış ekibi bu çalışmalarımıza katıldı. Bizim sadece katı atıkla değil, sıvı atıkla da mücadelemiz var. Diğer koylar olduğu gibi Gümüşlük de bizim için çok önemli. Bunlar geçici çözümler, asıl önemli olan denizi kirletmemek. Farkındalık için böyle bir çalışma yapıldı.

Kaynak: DHA