Ne Ev Ne de Araba, İçine Tam 12 Kişi Sığdı… 500 Yıllık

Hakkari’de gövdesindeki geniş kovuğa 3’ü çocuk 12 kişinin girebildiği ağaç büyük ilgi çekti. Sosyal medyada yayılan görüntüler sonrasında asırlık ağacın hikayesi de merak uyandırdı.

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Hakkari’nin Durankaya beldesindeki asırlık ceviz ağacı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Merkeze 20 kilometre uzaklıktaki Durankaya beldesinde bulunan ceviz ağacının gövdesindeki oyuğa aynı anda 3’ü çocuk 12 kişinin sığdığı görüntü ilgi topladı.

Ne Ev Ne de Araba, İçine Tam 12 Kişi Sığdı… 500 Yıllık - Resim : 1

'HALA MEYVE VERİYOR'

Ağacın çocukluğundan bu yana bahçelerinde bulunduğunu belirten, 66 yaşındaki Mir Sevdin Güngör şunları söyledi: Babam dedesinden, dedesi de kendi dedesinden bu ağacın hikayesini dinlemiş. Hala meyve veriyor. Güngör, ağacın yaklaşık 500 yıllık olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Ne Ev Ne de Araba, İçine Tam 12 Kişi Sığdı… 500 Yıllık - Resim : 2

İÇİNE 12 KİŞİ GİRDİ

Ceviz ağacının mahallenin simgelerinden biri olduğunu söyleyen Turgut Özatak ‘Çocukluğumuzdan beri bu ağacın hikayesini dinleriz. Gövdesi oldukça geniş, içine kolaylıkla 12 kişi girdi. Sosyal medyada paylaşıldıktan sonra bayağı ilgi gördü’ dedi.

Ne Ev Ne de Araba, İçine Tam 12 Kişi Sığdı… 500 Yıllık - Resim : 3

Kaynak: DHA

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