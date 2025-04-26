Ağaca Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti

Ordu'da 81 yaşındaki İhsan Bayram, tarım aracının ağaca çarpması sonucu hayatını kaybetti.

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Ağaca Çarpan Araçta Hayatını Kaybetti

Ordu'nun Ulubey ilçesinde tarım aracının ağaca çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi.

Kardeşler Mahallesi'nde İhsan Bayram (81) idaresindeki "pat pat" olarak tabir edilen tarım aracı, kontrolden çıkarak ağaca çarptı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücünün eşi Ayşe Bayram (81), kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kaynak: AA

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