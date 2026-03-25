Usta Oyuncu Sinan Bengier Ölümle Burun Buruna Geldi! 'Cevat Kelle'nin Hayatını Saniyeler Kurtardı

“Olacak O Kadar” programındaki “Cevat Kelle” karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Sinan Bengier, ciddi bir sağlık sorunu nedeniyle ölümle burun buruna geldi. Şiddetli sol kasık ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 77 yaşındaki oyuncunun yapılan kontrollerinde karın aort damarında yırtılma olduğu belirlendi. Durumun aciliyeti nedeniyle Bengier hemen ameliyata alındı.

KRİTİK SÜREÇTE HIZLI MÜDAHALE

Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne başvuran Bengier, ilk değerlendirmelerin ardından genel cerrahiye yönlendirildi. Burada yapılan tetkiklerde ciddi bir damar sorunu şüphesi oluşunca kalp ve damar cerrahisi ekibi devreye girdi. Yapılan detaylı incelemelerde, karın aort damarında yırtılma ve karın içinde kan birikimi tespit edildi.

Hayati risk taşıyan durum üzerine acil ameliyat kararı alındı. Yaklaşık 6 saat süren operasyonda, yırtılan aort damarı ile kasık damarları suni damar yardımıyla onarıldı. Ameliyat sonrası iki gün yoğun bakımda tedavi gören Bengier, ardından servise alınarak taburcu edildi.

“BU KAPIDAN ÇIKAMAYABİLİRSİN”

Yaşadığı süreci anlatan Bengier, başlangıçta ağrıyı çok önemsemediğini ve sahne çalışmalarına devam ettiğini söyledi. Ancak ağrının şiddetlenmesi üzerine hastaneye başvurduğunu belirten usta oyuncu, doktorların uyarısını şu sözlerle aktardı:

“Yanımızda bir kadın doktor daha vardı. Hemen aynı hastaneden bir cerrahı arayıp ‘Gelsin, birlikte değerlendirelim’ dedi. O da beni Koray Hoca’ya yönlendirdi. Hastaneye geldiğimde durumun ciddiyetini öğrendim. Koray Bey raporları incelemişti ve durumun çok riskli olduğunu söyledi. Ben ‘Yarın gelelim’ dedim. Hani eve gidip pijama, terlik alalım diye düşündüm. Ancak doktor, ‘Bu kapıdan çıkamayabilirsin’ dedi. ‘Nasıl yani’ dedim. ‘Buradan çıkıp asansöre binebilirsin ama inemeyebilirsin, eve gidersin ama geri gelemeyebilirsin, 3-4 gün yaşayabilirsin ama 6’ncı günü göremeyebilirsin’ dedi. Fıtık şüphesiyle geldiğim hastanede kaldım. O gün hemen tetkikler başladı. Ertesi sabah ameliyata girdim. Sadece ameliyat öncesi odaya alındığımı hatırlıyorum. Sonrasında kendimi yoğun bakımda buldum. Şimdi iyiyim, ayaktayım çok şükür. Bir insanın hayat kurtarması belki nadir olur ama hocam benim hayatımı kurtardı. Bana adeta yeniden hayat verdi. Çok mutluyum.”

“57 YILDIR HEP AYAKTAYIM”

Sanat hayatına yıllardır ara vermeden devam ettiğini belirten Bengier, bu süreçte biraz dinleneceğini ifade ederek, “57 yıldır hep sahnelerdeyim. Biraz dinleneceğim. Belki de yine tiyatroya devam ederim, kısmet.” dedi.

UZMANLARDAN HAYATİ UYARI

Operasyonu gerçekleştiren ekipten Prof. Dr. Koray Ak ise Bengier’in sol kasık ağrısı şikayetiyle kendilerine yönlendirildiğini ve yapılan incelemelerde karın aort damarında yırtılma ile aktif kanama tespit edildiğini açıkladı. Daha önce fıtık şüphesiyle değerlendirme yapıldığını belirten Ak, durumun aslında çok daha ciddi olduğunu vurguladı.

