Uyuşturucu Operasyonunda Yakalama Kararı Çıkmıştı: Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ünlü oyuncu Hande Erçel'den ilk açıklama geldi.

Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gece saatlerinde yeni gelişmeler yaşandı. Aralarında Galatasaray'ın eski başkanı Burak Elmas, Beşiktaş eski başkanı Fikret Orman, Hakan Sabancı, Kerim Sabancı, Didem Soydan, Güzide Duran, Lütfiye Tuğçe Özbudak ve oyuncu Hande Erçel'in de olduğu 16 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi, bazı isimler gözaltına alındı. Hande Erçel ise yurtdışında olması nedeniyle hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Hande Erçel, yakalama kararının ardından sosyal medya hesabından ilk açıklamasını yaptı:

"Eğitimim nedeniyle yaklaşık bir aydır yurt dışındayım. Dün gece, sizler gibi ben de basında yer alan haber üzerine öğrendiğim konunun aydınlatılması için ülkeme dönerek, gerekli açıklamaları yapacak ve ifademi vereceğim. Ülkesini seven, devletine ve Türk adaletine güvenen biriyim. Durumun en kısa sürede açıklığa kavuşacağına inanıyorum."

Kaynak: Haber Merkezi

