İstanbul Nevruzunda 9 Tutuklama

İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 38 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheli yakalanmıştı.

İstanbul Nevruzunda 38 Gözaltıİstanbul Nevruzunda 38 GözaltıGüncel

Kaynak: AA

Bakan Fidan'dan Yoğun Barış Diplomasisi Bakan Fidan'dan Yoğun Barış Diplomasisi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran Mesajı TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İran Mesajı
Fenerbahçe'ye Büyük Umutlarla Transfer Olmuştu: Anderson Talisca Yılın İmzasını Atıyor! Kimse Bunu Beklemiyordu Yılın İmzasını Atıyor! Açıklama Yapıldı
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Resmen İlan Edecek: Türkiye 1 Nisan'ı Bekliyor
Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu: Çok Sayıda İsim Hakkında Gözaltı Kararı Ünlü İsimlere 'Uyuşturucu' Operasyonu
ABD, İsrail ve İran Savaşında 26'ıncı Gün | İsrail'den İran ve Lübnan'a Yeni Hava Saldırılarına Onay İsrail'den İran ve Lübnan'a Yeni Hava Saldırılarına Onay
Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama Erol Köse'nin Mafyaya mı Borcu Vardı? Arkadaşı İlker Koç'tan Dikkat Çeken Açıklama
Uyuşturucu Operasyonunda Yakalama Kararı Çıkmıştı: Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi Hande Erçel'den İlk Açıklama Geldi