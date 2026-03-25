İstanbul Nevruzunda 9 Tutuklama
İstanbul'daki nevruz etkinliklerinde terör örgütü PKK/KCK'nın propagandasını yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 38 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 38 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.
9 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 29'u serbest bırakıldı.
Soruşturma kapsamında, terör örgütü PKK/KCK'ya müzahir kişilerin katılımıyla düzenlenen nevruz etkinliklerinde örgütün propagandasını yaptıkları tespit edilen ve hakkında gözaltı kararı verilen 38 şüpheli yakalanmıştı.
Kaynak: AA