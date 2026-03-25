Bakan Fidan'dan Yoğun Barış Diplomasisi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün mevkidaşlarıyla yoğun bir telefon diplomasisi yürüttü.

Bakan Fidan, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde, bölgede devam eden savaşın gidişatı ve saldırıların durdurulmasına yönelik yürütülen ortak çabalar ele alındı.

Kaynak: AA