Üst Geçit Kullanmayan Yayalar Yandı: Ceza Yağdı

Üst geçit kullanmayıp refüjden karşıdan karşıya geçmeye çalışan yayalara ceza yağdı. Adana'da ekipler kurallara uymayan yayalara göz açtırılmadı.

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Üst Geçit Kullanmayan Yayalar Yandı: Ceza Yağdı

Adana'da üst geçit olmasına rağmen kullanmayıp, refüjden yolun karşısına geçmeye çalışan 23 yayaya 690'ar lira para cezası uygulandı.

Üst Geçit Kullanmayan Yayalar Yandı: Ceza Yağdı - Resim : 1

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, üst geçit olmasına rağmen kullanmayıp, tehlikeye aldırış etmeden yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara yönelik uygulama başlattı. Ekipler, daha önce 1 kişinin hayatını kaybettiği kazanın yaşandığı Yüreğir ilçesi Girne Bulvarı'ndaki yaya üst geçidinin yakınında denetim yaptı. Geçişler için refüjdeki demir korkuluğun söküldüğünü tespit eden polis, üst geçidin hemen altından geçen 23 yayayı dronla tespit etti.

Kurala uymayan yayalara 690'ar lira para cezası kesildi. Yayalardan biri ayağında platin olduğunu öne sürerek, cezadan kurtulmaya çalıştı. Polis, teste tabi tuttuğu yayanın merdivenden çıkabildiğine belirleyince cezayı uyguladı.

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Kaynak: DHA

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