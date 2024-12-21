Kayıp Yaşlı Adam Derede Ölü Bulundu
Giresun'un Soğukpınar beldesinde kaybolan 65 yaşındaki Celal Yılmaz, jandarma, AFAD, AKUT ve vatandaşların katıldığı arama çalışmalarının ardından derede ölü bulundu.
Giresun'un Soğukpınar beldesinde yaşayan 65 yaşındaki Celal Yılmaz'dan haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgede başlatılan arama çalışmalarına jandarma, AFAD, AKUT ve vatandaşlar katıldı. Ekiplerin yoğun çabası sonucu Yılmaz, Özlüce deresinde ölü olarak bulundu.
Sudan çıkarılan Yılmaz'ın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Espiye İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA