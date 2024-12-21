Tekirdağ Güne Sağanak ile Uyandı... Sürücülerin Zorlu Sınavı
Tekirdağ'da sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler yağış nedeniyle zor anlar yaşadı.
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Tekirdağ'ın bazı ilçelerinde kuvvetli yağış etkili oldu. Trafikte ilerlemekte güçlük çeken sürücüler zor anlar yaşarken, yağmura yakalanan vatandaşlar toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Tekirdağ'da sağanak yağmurun aralıklarla devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: İHA
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