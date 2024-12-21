Sis 4 Gündür Diyarbakır'ı Yuttu, Görüş Mesafesi 20 Metreye Kadar Düştü

Diyarbakır'da 4 gündür etkili olan sis hayatı yer yer sekteye uğrattı. Kimi uçuşlar gecikmeli olarak yapılırken, otoyoldaki sürücüler de zaman zaman güçlük yaşadı.

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Sis 4 Gündür Diyarbakır'ı Yuttu, Görüş Mesafesi 20 Metreye Kadar Düştü

Diyarbakır'da etkili olan sis, 4 gündür kenti adeta yuttu. Görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü, uçak seferleri gecikti.

Sis 4 Gündür Diyarbakır'ı Yuttu, Görüş Mesafesi 20 Metreye Kadar Düştü - Resim : 1

Diyarbakır'ı etkisi altına alan sis, 4'üncü gününe girdi. Yaşamı olumsuz etkileyen sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düşerken, sürücüler, araçları ile hızlarını düşürerek ilerledi. Uçak seferleri de sisin etkili olduğu önceki gün gecikmeli yapıldı.

Sis 4 Gündür Diyarbakır'ı Yuttu, Görüş Mesafesi 20 Metreye Kadar Düştü - Resim : 2

Meteoroloji 15'inci Bölge Müdürlüğü verilerine göre bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu geçeceği, gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis beklendiği belirtildi.

Kaynak: DHA

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