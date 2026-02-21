İşçi Servisi Şarampole Devrildi, 17 Kişi Yaralandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Uşak-Ulubey kara yolunda ilerleyen R.A. (35) yönetimindeki 64 ACN 605 plakalı minibüs, Elmacık köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole devrildi.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile minibüsteki 16 işçi ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Minibüsün kent merkezinden Eşme ilçesinde tavuk ürünleri üretimi yapan bir fabrikaya işçi götürdüğü öğrenildi.

