Komşular Arasında Gürültü Nedeniyle Bıçaklı Kavga: 4 Yaralı

Eskişehir'in komşular arasında gürültü nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Batıkent Mahallesi Çamdalı Sokak'taki bir apartmanda komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine G.E. bıçakla; F.E, A.C. ve Y.C. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Polis, arbede sırasında G.E'yi bıçaklayan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

