İstanbul Dahil 33 İl İçin Yağış Alarmı
Meteoroloji'den İstanbul dahil 33 il için yağış uyarısı geldi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 33 il için yağış uyarısı yaptı. Marmara’dan Karadeniz’e, Ege’den Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir hat yağışın etkisine giriyor.
SAĞANAK BEKLENEN İLLLER
Edirne, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Afyonkarahisar, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Zonguldak, Samsun, Amasya, Trabzon, Rize.
KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENEN İLLER
Sivas, Bolu, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Malatya, Bitlis, Şırnak, Hakkari.
Kaynak: Haber Merkezi