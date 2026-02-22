İstanbul Dahil 33 İl İçin Yağış Alarmı

Meteoroloji'den İstanbul dahil 33 il için yağış uyarısı geldi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında İstanbul’un da bulunduğu 33 il için yağış uyarısı yaptı. Marmara’dan Karadeniz’e, Ege’den Doğu Anadolu’ya kadar geniş bir hat yağışın etkisine giriyor.

SAĞANAK BEKLENEN İLLLER

Edirne, Kocaeli, İstanbul, Çanakkale, Afyonkarahisar, İzmir, Aydın, Muğla, Isparta, Antalya, Adana, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ankara, Eskişehir, Konya, Düzce, Zonguldak, Samsun, Amasya, Trabzon, Rize.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENEN İLLER

Sivas, Bolu, Ardahan, Ağrı, Erzurum, Muş, Malatya, Bitlis, Şırnak, Hakkari.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Sağanak yağış Meteoroloji
